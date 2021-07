Calciomercato Juventus, doppia svolta | Rinnovo e addio

Calciomercato Juventus, come cambiano le strategie bianconere con Euro 2020: si va verso una conferma e un susseguente addio

Conclusa un’annata che ha visto interrompersi una lunga scia di scudetti, la Juventus vuole senza dubbio riannodare i fili del discorso e il ritorno di Allegri va in questa direzione. Bianconeri che intendono tornare competitivi in Italia e in Europa e lo hanno dichiarato esplicitamente alla presentazione della nuova area sportiva. Magari con un calciomercato non esattamente di grido, ma cercando di sfruttare le risorse già presenti in rosa. In questo senso, il fronte del mercato ‘interno’ è certamente quello che viene tenuto maggiormente d’occhio, con Euro 2020 che ha aiutato la dirigenza a prendere una decisione importante.

Calciomercato Juventus, intramontabile Chiellini: rinnovo in vista, ecco chi va via

Nella rassegna continentale, grandi prestazioni, finora, del totem e capitano Giorgio Chiellini. Il difensore, dopo un’annata decisamente difficile dal punto di vista fisico, è tornato ai suoi livelli e ha dimostrato di essere ancora più che competitivo. Anche da lui sta passando il grande Europeo dell’Italia e così pare che, per il momento, si dovrà aspettare per vederlo dietro una scrivania. Il rinnovo appare a un passo, anzi Chiellini punta con decisione i Mondiali di Qatar 2022.

Il suo rinnovo, contestualmente, apre la strada a un addio. Quello di Merih Demiral, che ha dato buona prova di sé finora nelle due stagioni in bianconero ma che, con la conferma del capitano, rimarrebbe la quarta scelta, dietro anche a de Ligt e Bonucci. Dunque, la Juve ascolterà offerte per la cessione del turco, che potrebbero portare a una monetizzazione importante di questi tempi. Gli estimatori non gli mancano di certo, in Italia e all’estero.