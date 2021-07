La Juventus cerca rinforzi e punta il mirino in casa PSG: pianificato un doppio colp da 60 milioni di euro dal club francese

Entra nel vivo la sessione estiva di calciomercato e anche in casa Juventus si lavora per creare la rosa più forte possibile. Da tempo i bianconeri hanno messo tra le priorità quella di rinforzare il centrocampo. Tra i vari nomi osservati da tempo c’è quello di Leandro Paredes, centrocampista del PSG e vecchia conoscenza della Serie A, poiché ha indossato la maglia della Roma e prima ancora dell’Empoli e del Chievo.

Oggi l’argentino sembrerebbe però essere finito ai margini del club parigino. In questa stagione ha collezionato 36 presenze con la squadra francese, ma non sembrerebbe essere più una prima scelta. Così la Juventus torna a puntare il mirino su di lui e non solo in casa PSG. Infatti i bianconeri potrebbero pianificare una doppia mossa da 60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, non solo Paredes dal PSG: occhi su uno tra Kherer e Diallo

La Juventus torna a guardare con interesse in casa PSG, dove da tempo si osservano le prestazioni di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino interessa da diverso tempo ai bianconeri e potrebbe essere parte di una doppia operazione proprio con il PSG.

Infatti la Juventus non si accontenterebbe solamente del centrocampista argentino, ma punterebbe anche ad uno tra Thilo Kehrer e Abdou Diallo. Sia il tedesco che il senegalese sarebbero due ottimi rinforzi per la difesa, soprattutto il primo vista la sua grande duttilità nel reparto difensivo. Per riuscire a mettere in piedi un’operazione con uno dei due difensori e Paredes serviranno almeno 60 milioni, una cifra non troppo esagerata che con un paio di cessioni si potrebbe raggiungere.