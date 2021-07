Il Milan continua la ricerca di un erede di Calhanoglu nel calciomercato estivo: scambio con il top club e assist di Kjaer

Il calciomercato rossonero passerà sicuramente dall’acquisto di un nuovo trequartista che possa rimpiazzare Calhanoglu, finito all’Inter nelle scorse settimane. Con il turco in nerazzurro, Maldini e Massara valutano diversi nomi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli in attesa che vada in scena il raduno a Milanello. In tal senso, gli occhi della dirigenza del ‘Diavolo’ sono puntati in Inghilterra, a Londra, con il gioiello del Tottenham nel mirino. Si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, connazionale di Kjaer con la Danimarca e sponsorizzato in prima persona proprio dal difensore rossonero. Un’idea che porterebbe, nei pensieri del Milan, allo scambio con Rafael Leao valutato non meno di 30 milioni dalla società di Elliott. Il neo dg degli ‘Spurs’, l’ex Juventus Fabio Paratici, ha però intenzione di tentare una controffensiva proponendo due nomi alternativi all’attaccante portoghese: ecco il doppio scenario all’orizzonte.

Calciomercato Milan, Leao e non solo: scambio con il Tottenham

Pierre-Emile Hojbjerg può essere il nome giusto per il Milan che, tuttavia, deve registrare l’interesse di Mourinho per il gioiellino già allenato a Londra dallo ‘Special One’. Paratici per lasciar partire il classe 1995 ha avrebbe intenzione di chiedere uno tra Ante Rebic e Ismael Bennacer.

Per quanto riguarda il croato, il Milan lo valuta 30 milioni ma sembrerebbe intenzionato a puntarvi per il futuro. Discorso analogo per l’altro nome che Paratici avrebbe in mente: Bennacer ha una clausola da 50 milioni di euro ed il club di via Aldo Rossi difficilmente lo lascerà partire.

Situazione dunque in divenire, con il profilo di Hojbjerg attenzionato dal Milan per il post Calhanoglu: Maldini e Massara al lavoro per il gioiello della Danimarca.