Il Napoli punta a prendere un centrocampista sul calciomercato: un’ipotesi porta sulle tracce di un calciatore già in passato accostato agli azzurri

Per presentarsi pronti ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A, i partenopei hanno bisogno di compiere un restyling alla rosa, da adattare alle esigenze tattiche del nuovo mister, Luciano Spalletti. Il Napoli ha diversi obiettivi di calciomercato per migliorare i reparti, ma la concentrazione è rivolta maggiormente al centrocampo, soprattutto in caso di partenze eccellenti. Nelle ultime ore starebbe prendendo quota un’ipotesi che porterebbe a un giocatore svizzero, che milita in un club importante di Bundesliga.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, scambio choc per Kane | Doppia beffa per Allegri

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, mega scambio per de Ligt | Cifre e dettagli

Ritorno di fiamma del Napoli per Zakaria | Ipotesi di calciomercato in caso di addio a Ruiz

L’interessamento degli azzurri sarebbe rivolto, secondo quanto raccolto da Rai Sport, a Denis Zakaria, centrocampista di 24 anni in scadenza con il Borussia Moenchengladbach nel 2022, che ha ben figurato con la maglia della Svizzera a Euro2020. Non è la prima volta che il giocatore finisce sul taccuino dei dirigenti del Napoli, che lo volevano acquistare già nella scorsa sessione di mercato. A spaventare i partenopei erano però state le richieste del club tedesco, che valutava 45 milioni il centrocampista. A un anno dal termine del contratto che lo lega al M’gladbach, il giocatore dovrebbe, però, avere un costo più accessibile e, magari con la collaborazione del suo procuratore Ramadani, forzare la mano per arrivare a Napoli. La trattativa dovrebbe decollare, soprattutto qualora venisse ceduto Fabian Ruiz.