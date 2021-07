Calciomercato Juventus, Kane nello scambio con Icardi | Allegri gelato

La Juventus dovrà intervenire in maniera importante in attacco, soprattutto se alla fine Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la compagine bianconera. Occhio al futuro di Kane e al possibile scambio

Il futuro della Juventus dipenderà inevitabilmente dalle mosse di calciomercato e dalle prospettive che potranno concretizzarsi nelle prossime settimane. Il focus è puntato sull’attacco e in particolare sul futuro di Cristiano Ronaldo. In generale, a livello internazionale, diversi nomi di primissimo livello potrebbero spostarsi nelle prossime settimane e stravolgere totalmente programmi e gerarchie. Gli intrecci internazionali non mancano e potrebbero coinvolgere diversi club di primissimo livello.

Da monitorare con particolare attenzione, nello specifico, il futuro di Harry Kane, nome circolato anche in orbita Juventus nelle ultime settimane. La valutazione dell’attaccante di proprietà del Tottenham è altissima, sui 150 milioni di euro. L’intrigo internazionale potrebbe estendersi, non solo al bomber che si sta mettendo in mostra con la maglia dell’Inghilterra, ma un club che sta recitando la voce grossa sul calciomercato, ergendosi a protagonista assoluta di questa sessione. Stiamo parlando del PSG: le ultime indiscrezioni dalla Spagna sono a dir poco clamorose.

Calciomercato Juventus, Kane nello scambio con Icardi: Allegri perde due obiettivi in un colpo solo

Se il nome di Harry Kane è entrato in orbita Juventus, lo stesso si può dire di Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter non è mai veramente esploso con la maglia del PSG e da diverso tempo piace ai bianconeri. Secondo quanto riporta ‘diario gol’, i francesi, in caso di addio di Mbappé, avrebbero tutta l’intenzione di allestire un tridente da sogno con Salah, Kane e Neymar. Inevitabilmente, Icardi sarebbe spinto verso l’addio e Maurito potrebbe rientrare proprio in uno scambio del Tottenham che favorirebbe l’approdo dell’attaccante inglese al PSG. La valutazione dell’argentino si attesta sui 40 milioni di euro. Una trattativa che in un colpo solo farebbe perdere due bomber alla Juventus di Massimiliano Allegri.