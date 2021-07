Euro 2020, Italia-Spagna: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming

Italia Spagna: probabili formazioni e dove vedere in TV e in streaming la semifinale di Euro 2020 in programma a Wembley

È già vigilia di Italia-Spagna. Domani sera, alle ore 21, gli azzurri si giocheranno a Wembley l’accesso alla finale di Euro 2020. Superato lo scoglio Belgio, la Nazionale di Mancini affronterà le Furie Rosse che hanno invece superato ai quarti la Svizzera solo dopo i calci di rigore. Sarà una Spagna ricca di assenze, da Sergio Ramos e Piqué a Sarabia, infortunatosi nell’ultima partita, guidata da Sergio Busquets e da Alvaro Morata, che si troverà di fronte i due compagni alla Juventus Bonucci e Chiellini. Ecco le probabili formazioni e dove vedere in TV e in streaming Italia-Spagna.

Italia Spagna, probabili formazioni: le possibili scelte di Mancini e Luis Enrique

Mancini dovrà fare a meno di uno dei migliori azzurri di questo Europeo, Leonardo Spinazzola, operato oggi dopo la rottura del tendine d’Achille. Il laterale della Roma sarà sostituito da Emerson Palmieri. Sarà con ogni probabilità l’unico cambio rispetto all’undici iniziale schierato contro il Belgio. Immobile, infatti, non è messo in discussione dal ct nonostante la deludente prova di venerdì: sarà lui a guidare l’attacco affiancato da Insigne e Chiesa, che ha ormai superato Berardi nelle gerarchie. Riconferma anche per Di Lorenzo sulla fascia destra. Luis Enrique dovrà invece fare a meno di Sarabia, mentre dovrebbe recuperare Laporte al centro della difesa.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa , Immobile, Insigne. C.T. Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. C.T. Luis Enrique.

Euro 2020, Italia Spagna: diretta TV e streaming

La partita, in programma martedì 6 luglio alle ore 21, sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, su Rai Uno, ed inoltre visibile per gli abbonati su Sky, ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà inoltre possibile seguire il match anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, collegandosi al sito www.raiplay.it o scaricando l’app su smartphone o tablet, oltre che su Sky Go (per i soli abbonati scaricando l’app ufficiale). Infine, Italia-Spagna sarà visibile anche su NOW TV, collegandosi al portale per acquistare uno dei pacchetti disponibili.