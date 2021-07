Calciomercato Inter, Lautaro Martinez dice addio | Scambio col Chelsea

L’Inter potrebbe dire addio a Lautaro Martinez in questo calciomercato: possibile uno scambio con il Chelsea

L’Inter dopo aver ceduto Hakimi al PSG potrebbe privarsi anche di Lautaro Martinez. L’ad Marotta si è fissato l’obiettivo di far quadrare i conti di Suning, in netta emergenza. El Toro, dunque, potrebbe essere il secondo addio doloroso della rosa nerazzurra, visto che non ha ancora rinnovato il contratto fino al 2023. Tanti top club sono sul giocatore, non solo spagnoli, ma anche inglesi. Lautaro è attualmente impegnato in Copa America e alla fine della competizione si saprà di più sul suo futuro: il Chelsea, però, sembra si sia fatto avanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande ritorno | Settimana decisiva!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, Donnarumma ‘libera’ il portiere | I dettagli

Inter, Werner per arrivare a Lautaro Martinez

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, il Chelsea cerca un attaccante in grado di saper dialogare con la batteria di trequartisti che ha a disposizione Tuchel. L’obiettivo numero uno sarebbe diventato Lautaro Martinez: veloce, agile e con un ottimo senso del gol. Nessuno è incedibile per l’Inter a fronte dell’offerta giusta, e per l’argentino la valutazione è di almeno 80-90 milioni di euro cash. Una cifra che i Blues vorrebbero abbattere inserendo Timo Werner (valutato 60 milioni) e Marcos Alonso (sui 10-15 milioni) nella trattativa. Ma, al momento, il club nerazzurro necessita di soldi liquidi anche per immetterli nel mercato.