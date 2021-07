Calciomercato, ritorno di Pjanic alla Juventus | Settimana decisiva

Potrebbe essere decisiva questa settimana per il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus: ecco tutti i dettagli

La Juventus necessita di centrocampisti per tornare a vincere il campionato. Rabiot e Ramsey hanno deluso e Bentancur davanti alla difesa non ha disputato una grande stagione. Allegri vorrebbe il ritorno di Pjanic, per il quale è un grande estimatore. Il bosniaco ha vissuto con la Juve i suoi migliori anni da calciatore e ne è consapevole. Al Barcellona non ha trovato spazio con Koeman, che non lo ha mai ritenuto all’altezza. Ecco perché vorrebbe ritornare a Torino, anche se la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Almeno per il momento, perché Pjanic starebbe spingendo per ritornare ‘alla base’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, il top club lo scarica | Super colpo dalla Liga!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bye bye Inter | Super scambio con la Juve

Juventus, settimana decisiva per Pjanic

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, il Barcellona avrebbe provato a rescindere il contratto di Pjanic, che avrebbe rifiutato visto che ha ancora tre anni di contratto a 6 milioni a stagione. Sta prendendo forza la possibilità di una cessione in prestito, con la Juventus come prima scelta. Il centrocampista bosniaco vorrebbe chiudere il tutto questa settimana, prima del raduno della squadra di Koeman. Su di lui ci sono anche alcuni club di Premier League, come il Tottenham.