Il Milan, dopo aver perso Hakan Calhanoglu a parametro zero, potrebbe virare sul nome di Jesse Lingard, trequartista inglese di proprietà del Manchester United di Solskjaer

E’ un calciomercato enigmatico finora quello del Milan di Paolo Maldini. I rossoneri, che hanno subito concluso per l’arrivo di Mike Maignan dal Lille campione di Francia, hanno salutato alla fine del mese di giugno due colonne dell’undici titolare a parametro zero: Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il primo è destinato a vestire la maglia del PSG di Mauricio Pochettino, mentre il secondo si è unito ai rivali cittadini dell’Inter di Simone Inzaghi. Due addii pesanti che gravano anche sulle ricerche di profili giusti nel mercato dei trasferimenti con i rossoneri che, nella prossima stagione, dovranno anche affrontare la fase a gironi di Champions League dopo ben 7 anni dall’ultima apparizione nella coppa dalle grandi orecchie.

Servono quindi rinforzi di esperienza, ma allo stesso tempo con le caratteristiche giuste per entrare al meglio nello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Tomori, ad esempio, è stato già confermato e riscattato dal Chelsea, ma un altro inglese potrebbe fare al caso del Milan di Paolo Maldini: stiamo parlando del trequartista di proprietà del Manchester United, Jesse Lingard.

Calciomercato Milan, Lingard può essere l’identikit giusto | I dettagli dell’affare

Jesse Lingard, classe 1992, è stato escluso all’ultimo momento dalla spedizione inglese di Southgate per Euro 2020 nonostante una super seconda parte di stagione con la maglia del West Ham dove ha anche sfiorato l’ingresso nella prossima fase a gironi di Champions League. Il suo bottino infatti recita, in 16 gettoni in Premier League con gli Hammers, ben 9 reti messe a segno con 5 assist forniti ai suoi compagni di squadra.

Numeri da urlo come quelli legati al suo futuro per un possibile acquirente. Lingard infatti potrebbe essere una vera occasione di mercato visto il suo contratto in scadenza nel 2022 ed una valutazione che si aggira attorno ai 22 milioni di euro, una cifra che può essere smussata visti anche i termini in bilico dell’inglese con la maglia del Manchester United.