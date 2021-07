Il calciomercato di Inter e Juventus entra nel vivo e può vedere un super colpo dalla Spagna: il club scarica il big

Un duello sul campo che ha visto i nerazzurri trionfare e spezzare il dominio quasi decennale della Juventus. Adesso, l’Inter è pronta a duellare con la ‘Vecchia Signora’ anche in sede di calciomercato, con diversi nomi sul taccuino delle due dirigenze per un’estate che regalerà non pochi cambiamenti. Sono chiare le richieste di Allegri e Simone Inzaghi che valutano un colpo top per il reparto avanzato. Da un lato Lautaro che continua ad essere accostato alle uscite, nella Torino bianconera l’enigma si chiama Cristiano Ronaldo che ad un anno dalla scadenza potrebbe dire addio alla Juventus. Ecco che dalla Spagna può arrivare un clamoroso assist, firmato da Ronald Koeman. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Barcellona di Laporta starebbe lavorando con decisione sulle uscite per permettere un enorme sforzo e trattenere Messi, attualmente svincolato e che sta trattando un ricco rinnovo con il presidente blaugrana. Le cessioni di Firpo, Todibo e Konrad però non bastano ed ecco che a finire sul mercato, per decisione di Koeman, sarebbe Antoine Griezmann.

Calciomercato Inter e Juventus, riecco Griezmann: Koeman lo scarica

Il campione francese, accostato a più riprese alla Juventus ma anche all’Inter, può portare un sostanzioso tesoretto da reinvestire in parte sul rinnovo di Leo Messi. Il tecnico olandese ha la ferma intenzione di puntare sul tridente composto da Depay, Messi ed Aguero e gli spazi per Griezmann rischierebbero dunque di diventare sempre meno.

Il francese può dire addio per una cifra vicina ai 60 milioni di euro ed Inter e Juventus possono pensarci, con il 30enne di Macon riavvicinato alla Serie A. Attualmente lo stipendio del gioiello transalpino si aggirà intorno ai 20 milioni.

L’estate di di Juventus ed Inter può parlare francese, la grande occasione per l’attacco si chiama Antoine Griezmann.