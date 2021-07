Scambio clamoroso con la Juventus e addio Inter. Marotta nei guai, ecco tutti i dettagli dell’operazione che vede sconfitti i nerazzurri

Non è un mistero che l’Inter debba rafforzare le corsie esterne. A destra serve un degno sostituto di Hakimi, ceduto al Paris Saint-Germain per circa 70 milioni di euro bonus inclusi, con Bellerin al momento il nome più ‘caldo’; a sinistra un altro titolare considerati l’addio di Young e la probabile cessione di Ivan Perisic. Da non trascurare Dimarco, tornato dal Verona, anche se il classe ’97 è tutt’altro che incedibile. Negli ultimi giorni per lui si è fatta avanti la Roma, alla ricerca di un sostituto dello sfortunato (a dir poco) Spinazzola: i nerazzurri partono da una richiesta di 10-15 milioni e, a meno di sorprese, non lo darebbero via con uno scambio. Per la fascia mancina si fanno diversi nomi, dal preferito ma quasi impossibile Marcos Alonso all’occasione perché svincolato van Aanholt fino alla new entry Benjamin Mendy.

Il classe ’94 francese viene da una stagione negativa condizionata da guai fisici che gli hanno fatto perdere il posto da titolare a vantaggio soprattutto di Zinchenko, in Inghilterra sostengono che piaccia molto alla dirigenza di viale Liberazione e che possa partire non essendo più un intoccabile per Guardiola.

In questa sessione di calciomercato l’Inter non potrà fare follie, ma anche acquisti a titolo definitivo, per cui pure per Mendy il tentativo verrebbe fatto in prestito con diritto di riscatto. Non è escluso che i ‘Citizens’ possano aprire, seppur indiscrezioni diano gli inglesi al lavoro per liberarsi del 24enne ex Monaco attraverso uno scambio. Uno scambio quasi alla pari, come quello che potrebbe andare in porto nientemeno che con la Juventus, ‘amica’ d’affari come dimostra lo scambio Cancelo-Danilo andato in porto due anni fa. Stavolta il ‘baratto’ sull’asse Torino-Manchester potrebbe coinvolgere, oltre naturalmente a Mendy, il centrale turco in uscita Merih Demiral che ha una valutazione sui 40 milioni.

Calciomercato, Mendy a caccia del rilancio all’Inter o alla Juventus

Mendy è approdato al City nel 2017 per circa 57 milioni di euro. Oggi ne vale meno della metà un po’ a causa della crisi legata al Covid e un po’ della passata stagione che lo ha visto spesso e volenieri o ai box oppure in panchina. Appena 20, infatti, le presenze per un totale di soli 1.524 minuti.

A.R.