L’Inter alle prese con il caso Nainggolan: il centrocampista va ceduto e spunta un’ipotesi di scambio con il Cagliari

L’Inter si muove con attenzione sul mercato, consapevole che la rosa va rinforzata nonostante le difficoltà. La società ha già piazzato alcuni colpi interessanti, come Hakan Calhanoglu, arrivato a costo zero dopo essersi svincolato dal Milan. I movimenti a centrocampo non sono però finiti e – oltre ai nuovi acquisti – c’è da piazzare qualche giocatore fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpaccio a zero | Fumata bianca ad un passo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il ds gela Maldini | “Non si muove”

Tra questi c’è anche Radja Nainggolan, rientrato all’Inter dopo il prestito al Cagliari. Il giocatore belga, classe 1988, ha ancora un anno di contratto, ma vorrebbe continuare la sua esperienza calcistica in Sardegna. L’ultima stagione non è stata esplosiva: un solo gol – seppur decisivo contro la Sampdoria – in 22 presenze, ma tanta voglia di continuare nella terra che il giocatore considera come una seconda casa.

Calciomercato Inter, Nainggolan verso Cagliari

Trovare però la formula non è semplice, ma il Cagliari potrebbe proporre una nuova offerta. L’idea dei sardi è inserire nell’affare il cartellino di Leonardo Pavoletti, attaccante legato ai rossoblù sino al 2024, ma che non è riuscito a dare continuità alle sue prestazioni. Quattro gol in 33 presenze nell’ultima Serie A: il giocatore potrebbe tornare utile all’Inter, a caccia di una quarta punta per completare il reparto di Inzaghi. Uno scambio alla pari e una nuova occasione di rilancio per entrambi gli atleti.