L’Inter di Inzaghi prende forma con il passare delle settimane: il laterale è pronto a firmare per il top club a zero

La conquista del 19esimo scudetto pone l’Inter di Simone Inzaghi in cima alla lista dei club da battere, l’anno prossimo, in Serie A. Se da un lato club come Juventus, Milan e Roma si stanno rinforzando per provare ad interrompere il dominio nerazzurro, dall’altro il calciomercato estivo sta già portando non poche novità alla rosa allenata da Inzaghi. L’addio di Hakimi e la firma di Calhanoglu rappresentano solo l’inizio: il club meneghino ha da tempo messo in conto l’acquisto di un nuovo terzino sinistro che rimpolpi la corsia mancina. Uno dei nomi maggiormente accostati recentemente all’Inter è quello di Patrick van Aanholt, ex terzino del Crystal Palace svincolatosi nei giorni scorsi. L’olandese però, stando a quanto riportato da ‘Don Balon’, sembrerebbe destinato ad approdare in Spagna.

Calciomercato Inter, colpo van Aanholt: c’è la beffa

A vincere la corsa per il forte terzino 30enne sarebbe il Barcellona, con Ronald Koeman che non potendo arrivare a Gaya e Grimaldo, ha tutta l’intenzione di portare il suo connazionale in Catalogna.

Una beffa per l’Inter che ha seguito van Aanholt e ha pensato di puntarvi nelle prossime settimane, come secondo colpo a parametro zero dell’estate dopo l’acquisto di Calhanoglu.

Sono 23 le presenze complessive tra campionato e coppe nell’ultima stagione con il Crystal Palace, con un assist vincente: sarà con ogni probabilità il Barcellona la prossima squadra di van Aanholt.