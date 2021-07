Il Milan lavora sul calciomercato alla ricerca di un nome importante per sistemare la sua trequarti. Isco e James Rodriguez circolano con grande insistenza come nomi buoni per i rossoneri: ecco cosa cambia dal punto di vista tattico e non solo

Il Milan ragiona in ottica calciomercato alla possibilità di arrivare a un nuovo trequartista. I rossoneri, infatti, monitorano con grande attenzione la situazione di grandi nomi in odore di trasferimento già nelle prossime settimane. L’addio di Hakan Calhanoglu, che non ha rinnovato il suo contratto con il Milan e si è trasferito ai cugini dell’Inter, impone attente riflessioni alla società sul calciomercato. Diversi nomi sono sul tavolo e potrebbe surriscaldarsi all’improvviso nel prossimo futuro.

Partiamo dal profilo di Isco. Il trequartista spagnolo ha dimostrato nell’arco della sua carriera tutte le sue qualità proprio in quella posizione. Il fondamentale dove eccelle è sicuramente il dribbling e l’uno contro uno nello stretto. Grandi propensioni per lui nella gestione del pallone, nell’assist e nel tiro dalla media distanza. Nella stagione passata, si è evidenziato per le tante panchine e ora l’addio potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, da Isco a James Rodriguez: le differenze

Se Isco è un uomo che nello stretto e nel dribbling riesce a dare molto e mostrare le sue qualità, un altro calciatore che potrebbe integrarsi al meglio nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli è certamente James Rodriguez. Nelle ultime ore, si rincorrono parecchie voci sul futuro del colombiano in ottica Milan. Il colombiano garantisce maggiore precisione nell’orchestrare la manovra e probabilmente e maggiormente letale sotto il profilo balistico.