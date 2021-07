Calciomercato Milan, colpo Isco | La richiesta del Real Madrid

Il Milan necessita di un nuovo trequartista e potrebbe acquistare Isco dal Real Madrid: le cifre della trattativa

Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, il Milan deve acquistare un nuovo trequartista da regalare a Stefano Pioli, in grado di saper legare il centrocampo e l’attacco nelle manovre offensive. Tanti sono i profili valutati da Paolo Maldini, in attesa di capire il destino di Brahim Diaz. I rapporti con il Real Madrid sono molto buoni, e proprio dal club spagnolo potrebbe arrivare il prossimo acquisto per la trequarti. Nel mirino c’è Isco, messo in uscita dai Blancos, desideroso di giocare di più dopo una stagione sottotono con Zidane. Il suo contratto scadrà nel 2022 ed è inevitabile che il costo non sia eccessivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, è ormai fatta | Fissata la data della firma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, il top club lo scarica | Super colpo dalla Liga!

Milan, quanto chiede il Real per Isco

Secondo da ‘Fichajes.net‘, l’addio di Isco dal Real Madrid sembra ormai scontato e la principale squadra che metterebbe le mani sullo spagnolo è il Milan. Maldini avrebbe già avviato i contatti con Florentino Perez per sapere il costo del trasferimento, che si aggira sui 20 milioni di euro. Molto basso, se considerato a ciò che può portare il trequartista se venisse recuperato da Pioli. Non è escluso che si provi un prestito con diritto di riscatto, con conseguente prolungamento del contratto con il Real. Tuttavia, i Blancos vorrebbero monetizzare.