La Juventus cerca rinforzi in mediana e pensa a Kessie: possibile assalto e scambio due per uno, ma il Milan lancia la provocazione e tenta il colpaccio

La Juventus studia le mosse da attuare nella finestra estiva di calciomercato. Dopo aver ufficializzato il riscatto di Alvaro Morata, la dirigenza è a lavoro per consegnare a mister Massimiliano Allegri una rosa che possa tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Tra i reparti da rinfoltire c’è il centrocampo, con il tecnico toscano che avrebbe richiesto almeno due giocatori. Il primo obiettivo resta Manuel Locatelli, ma non l’unico: dopo aver definito la situazione Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe partire l’assalto a un top player del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande ritorno | Settimana decisiva

Il riferimento è a Franck Kessie, baluardo del centrocampo rossonero nell’ultima stagione. Il giocatore della Costa D’Avorio – 24 anni – ha un contratto in scadenza nel 2022, ma non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. I rossoneri faranno il possibile per confermarlo dopo un campionato da 13 gol e 6 assist. La Juventus resta però alla finestra, pronta a partire all’attacco se la situazione dovesse sfuggire di mano. Il giocatore ha una valutazione di 50 milioni di Euro, ma i bianconeri hanno un asso da calare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, è ormai fatta | Fissata la data della firma

La Juventus potrebbe infatti proporre uno scambio due per uno per arrivare a Kessié che coinvolge anche Demiral e Ramsey. I due giocatori – fuori dal progetto tecnico di Allegri – piacciono molto alla dirigenza del Milan, in particolare a Maldini e Massara. Il difensore turco è chiuso da De Ligt e Bonucci e in rossonero potrebbe trovare minutaggio prezioso: discorso diverso per il gallese, che per caratteristiche tattiche potrebbe raccogliere la pesante eredità lasciata da Hakan Calhanoglu, trasferitosi all’Inter.

Calciomercato Juventus, scambio clamoroso per Kessie

La soluzione, però, non convince il Milan, che lancia la provocazione. I rossoneri si siederebbero a trattare Kessié solo per uno scambio alla pari con Paulo Dybala. L’argentino – come il centrocampista – ha un valore di 50 milioni ed è reduce da una stagione incolore con la Juventus. Mister Allegri lo vorrebbe al centro dell’attacco, ma per l’ivoriano potrebbe anche lasciarlo andare. La conferma in rosa di Cristiano Ronaldo potrebbe agevolare l’operazione. Un’idea suggestiva, che al momento però non ha ancora risvolti concreti: nessuna trattativa è stata avviata.