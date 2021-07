Calciomercato Juventus, rottura Luis Alberto-Lazio | Offerto lo scambio

La Juventus potrebbe approfittare del rapporto che sembra ormai compromesso tra la Lazio e Luis Alberto: i dettagli

La Lazio si appresta a vivere una nuova stagione con Maurizio Sarri. Per il raduno biancoceleste, Luis Alberto non si è presentato nonostante la convocazione. Una decisione che ha fatto scalpore e che probabilmente mette in mostra la voglia dello spagnolo di andare via. A tal proposito, il neoallenatore della Lazio ha parlato proprio del trequartista, che ha rinnovato l’anno scorso il contratto fino al 2025. Il rischio di rottura è concreto, resta da capire se i cocci potranno rimettersi insieme. Intanto la Juventus è sempre pronta a mettere le mani sul giocatore, da sempre uno degli obiettivi della dirigenza bianconera che ora potrebbe approfittarne attraverso l’inserimento di contropartite.

Juventus, due giocatori per arrivare a Luis Alberto

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa: “Luis Alberto non ha risposto a una convocazione, è un problema societario dal punto di vista gestionale. Dal punto di vista morale sto aspettando che si confronti con me e i compagni per convincermi di ciò che ha fatto. Se ci convince, il problema scompare, altrimenti dovrà chiederci scusa“. Parole chiare, che dimostrano la tensione e anche che il gesto del trequartista spagnolo ha infastidito molto il club e lo stesso Sarri.

La Juventus resta in attesa, e potrebbe piazzare la propria mossa a breve. L’idea sarebbe quella di abbassare le pretese di Lotito con l’inserimento di Demiral e Bernardeschi, entrambi in uscita. Tuttavia, per cedere il proprio gioiello, la Lazio chiede almeno 50 milioni di euro.