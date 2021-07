L’Italia si sta preparando alla finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra, domenica a Wembley: allarme Coronavirus, nuovi positivi

L’Italia si appresta ad affrontare la finalissima a Wembley contro l’Inghilterra. L’incontro, che andrà in scena domenica 11 luglio alle ore 21:00, decreterà il vincitore del torneo. Nel frattempo, però, spunta un nuovo allarme riguardante il Covid-19. Come riferito da ‘Sportmediaset’, inoltre, il rischio sarebbe all’interno di Coverciano.

Un giornalista della nazionale di Mancini è risultato positivo al Coronavirus al rientro dalla sfida con la Spagna. Le positività sarebbero tre in realtà, ma due colleghi sono rimasti in Inghilterra, mentre l’altro era rientrato a Coverciano. Il ritiro degli azzurri, nel frattempo, è stato blindato e sanificato. Pare esserci ottimismo per squadra e staff tecnico, tenendo conto che i calciatori si sono vaccinati. Non si teme, quindi, un focolaio. Si attendono comunicazioni per la conferenza.