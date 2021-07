Dopo la cessione di Hakimi al Psg, il calciomercato dell’Inter potrebbe essere caratterizzato dall’uscita di Lautaro Martinez. L’argentino piace a molti club e sarebbe arrivata un’offerta concreta ai nerazzurri.

Le casse dell’Inter hanno ricevuto un’iniezione di liquidità importante dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Non ci sarebbe la necessità di mettere a tutti i costi i bilanci in sicurezza e non è, dunque, all’ordine del giorno un ulteriore sacrificio sul calciomercato. Nonostante ciò, le offerte per i pezzi pregiati della rosa nerazzurra non mancano e ne potrebbe arrivare una importante sul tavolo dei dirigenti dell‘Inter. Lautaro Martinez è infatti finito nel mirino del Real Madrid.

Il Real ci prova per Lautaro | Jovic e 60 milioni all’Inter

I ‘Blancos’ sarebbero intenzionati a ringiovanire l’attacco con l’innesto in rosa di una punta giovane e già pronta ad alto livello. Per arrivare a giocatori come Haaland e Mbappe servirebbero cifre da capogiro, mentre portare Lautaro alla corte di mister Ancelotti potrebbe non essere una mission impossible. Florentino Perez, per l’argentino fresco vincitore della Copa America, sarebbe disposto a mettere sul piatto 60 milioni di euro più il cartellino di Luka Jovic come parziale contropartita.

L’Inter, però, di fronte a un’offerta del genere non dovrebbe cedere. Ad Appiano Gentile ascolterebbero soltanto proposte che si aggirino sui 90 milioni cash. L’attaccante serbo, che piace al Milan, non rientrerebbe nei piani dei nerazzurri.

M.V.