Doppia beffa in casa Milan con due obiettivi di calciomercato che sarebbero ad un passo dal loro trasferimento in Premier League

Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. La dirigenza rossonera vorrebbe mettere subito a segno i primi innesti di assoluto valore per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Negli ultimi mesi c’è stata una crescita costante da parte di Kessie e compagni tornando così protagonisti con la qualificazione in Champions League. Ora l’obiettivo resta quello di allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione dopo tanti anni di purgatorio.

Calciomercato Milan, Isco verso la Premier: c’è anche Kamara

Come svelato dal tabloid ‘Mirror’ Arsenal e Tottenham Hotspur sarebbero sulle tracce del centrocampista delReal Madrid Isco. Il suo futuro ancora non è stato deciso: tutto sarà più chiaro dopo l’incontro che avverrà con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti. Al momento il talentuoso giocatore spagnolo ha ancora un anno di contratto con i ‘blancos’: o andrà via subito in estate o sarà libero a partire dalla prossima stagione. Il suo profilo è stato messo nel mirino dalle big d’Europa e potrebbe partire sulla base di 20 milioni di euro.

Sempre come riportato da “The Mirror” il Newcastle United potrebbe sborsare circa 17 milioni di euro per il giovane Marsiglia Boubacar Kamara. Il difensore francese, protagonista anche conl’Under 21, ha ancora un anno di contratto, dopo aver collezionato quasi 100 presenze in Ligue 1: sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e Liverpool.

Le prossime ore saranno decisive per capire il futuro di Isco, che è stato nel mirino a lungo del Milan. La compagine rossonera dovrà virare così su altri obiettivi di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.