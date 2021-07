Il Milan continua la caccia ai giusti rinforzi da regalare a Pioli nelle prossime settimane: proposta a sorpresa, offerta di Mino Raiola a Maldini

Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu il Milan si è mosso celermente per mettere una pezza sulla doppia cessione, a costo zero, di due dei pilastri che hanno spinto il ‘Diavolo’ al secondo posto nell’ultima stagione. Se Maignan ha praticamente rimpiazzato subito il portiere della Nazionale di Mancini, per la trequarti è ancora aperta la caccia durante l’attuale sessione di calciomercato al post Calhanoglu. I rossoneri non si limitano a questo e guardano anche ad un possibile nuovo esterno che possa affiancare Ibrahimovic nel tridente rossonero. In tal senso, in ‘aiuto’ del ‘Diavolo’ rispunta Mino Raiola. Dopo il discusso rinnovo mai centrato di Donnarumma, il potente agente avrebbe avanzato una nuova proposta a Maldini e Massara per uno dei suoi assistiti, destinato a cambiare maglia nelle prossime settimane. Si tratta del romanista Justin Kluivert, che non rientra nei piani di Mourinho ed è quindi in partenza dalla Capitale. Il figlio d’arte potrebbe quindi rimanere in Serie A e accasarsi nella Milano rossonera: ecco la risposta di Maldini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, 40 milioni e addio | Lascia la Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, clamoroso Donnarumma: può tornare | Corsa a tre

Calciomercato Milan, Raiola offre Kluivert: la risposta di Maldini

Reduce da una stagione in prestito con la maglia del Lipsia (27 presenze tra campionato e coppe, 4 reti ed 1 assist) il futuro di Justin Kluivert è al momento a tinte giallorosse ma non ancora a lungo per una scelta ben precisa di Josè Mourinho.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il portoghese ha escluso, tra gli altri, proprio il 22enne che Raiola ha proposto al Milan per l’attuale sessione di mercato. Paolo Maldini non è tuttavia convinto a pieno e continua a guardare altrove per l’attacco di Pioli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, si complica Dalot | Ex Inter per Pioli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, accelerata per Isco | Presentata l’offerta

Kluivert dunque lascerà la Roma ma difficilmente vestirà la maglia del club di via Aldo Rossi.