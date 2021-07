Gianluigi Donnarumma non è sicuro del posto da titolare al PSG e potrebbe partire in prestito: sfida a tre, c’è anche il Milan

Gianluigi Donnarumma continua a far parlare di sé in ambito di calciomercato. L’estremo difensore italiano, tra i protagonisti del grande Europeo dell’Italia, ha già detto addio al Milan e sta per trasferirsi al PSG a titolo definitivo. La stellina classe ’99 ha già svolto le visite mediche per il club francese e l’operazione verrà conclusa presumibilmente dopo la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma domenica 11 luglio alle ore 21:00. Si è trattato di una perdita molto dolorosa per i rossoneri: il 22enne era un elemento cardine dell’undici di mister Pioli e la mancanza di introiti – visto l’addio a parametro zero – ha rappresentato un durissimo colpo da digerire.

Sul futuro di Donnarumma, però, continua ad aleggiare un velo di incertezza. Il motivo consiste nel fatto che i parigini possano contare su una pedina di totale affidabilità come Keylor Navas. Il Costaricano, peraltro, ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2024 e percepisce a stagione ben 7,2 milioni di euro netti. Per questo motivo – stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ – non è da escludere la sorprendente ipotesi di una partenza in prestito per il campano.

Calciomercato Milan, ritorno shock di Donnarumma: sfida a Roma e non solo

In particolare, pare siano tre le compagini interessate a questo tipo di soluzione. Se questo scenario dovesse prendere forma, una possibilità sarebbe la Roma di Mourinho. I giallorossi sono a un passo dall’arrivo in porta di Rui Patricio dal Wolverhampton, ma la fumata bianca si fa ancora attendere. Se la situazione dovesse complicarsi, il piano B sarebbe proprio il giovane italiano. Un profilo che darebbe ancora più soddisfazione allo ‘Special One’.

La seconda ipotesi avrebbe del clamoroso e riguarderebbe un immediato ritorno al Milan. La stellina di Mancini, in questo modo, potrebbe contribuire a dare continuità al progetto di Stefano Pioli anche in Champions League. Infine, bisogna tenere in considerazione il Chelsea di Tuchel, campione d’Europa in carica e in costante voglia di migliorarsi. Chiaramente il tutto appare molto complicato e la strada più probabile ad oggi resta quella di una permanenza a Parigi per Donnaruma. Staremo a vedere.