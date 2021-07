Calciomercato Milan, suggestione dall'Inter | Lazaro in uscita

Il Milan potrebbe puntare su un esubero in uscita dall’Inter: si tratta di Valentino Lazaro, che Marotta vorrebbe cedere a titolo definitivo

Il Milan è alla ricerca di un esterno in grado di sostituire Calabria, visto che il prestito di Diogo Dalot è terminato, con caratteristiche offensive anche per giocare più in avanti. Le occasioni sul mercato ci sono, i colpi low cost potrebbero far comodo a Paolo Maldini, che sta attraversando un periodo particolare viste le trattative per i vari rinnovi (Kessie su tutti) e riscatti (Brahim Diaz). Una delle suggestioni sembra essere Valentino Lazaro, tornato all’Inter dal prestito in Bundesliga, anche se difficilmente vestirà la maglia nerazzurra anche la prossima stagione.

Milan, suggestione Lazaro

Lazaro potrebbe essere offerto dagli agenti e dagli intermediari, che cercano una sistemazione per l’esterno. L’Inter ha bisogno di cash per risanare le casse, pur avendo già ceduto Hakimi al PSG. Marotta aprirebbe alla cessione a titolo definitivo per 11 milioni di euro. Una soluzione non molto gradita al Milan, che opterebbe di più per un prestito con diritto di riscatto. L’austriaco ha giocato pochissimi minuti a Euro 2020 e dal suo arrivo in nerazzurro, nell’estate del 2019, non si è mai imposto tra i titolari di Conte, nonostante la spesa di oltre 22 milioni di euro.