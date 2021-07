La Juventus sogna il grande colpo Jorginho ma il Chelsea chiede un big bianconero

Il mercato della Juventus prenderà concretamente forma al termine dell’Europeo. L’affare più caldo è quello legato a Manuel Locatelli che potrebbe presto diventare un giocatore bianconero. La trattativa tra Juve e Sassuolo è avviata e sembra essere incanalata sui giusti binari. La ‘Vecchia Signora’, però, potrebbe non fermarsi al centrocampista classe ’98 e puntare ad un altro centrocampista della nazionale di Roberto Mancini. Il giocatore in questione è Jorginho, autore del rigore decisivo che ieri ha permesso all’Italia di conquistare il posto in finale di Euro2020. Il centrocampista ex Napoli potrebbe salire sul tetto d’Europa anche con gli Azzurri, dopo averlo fatto pochi mesi fa con il Chelsea.

Calciomercato Juventus, suggestione Jorginho ma il Chelsea chiede Chiesa

Jorginho si è collocato, negli ultimi anni, tra i migliori centrocampisti d’Europa e adesso tutti i top club sono sulle sue tracce. La Juventus sogna di poterci arrivare e in cambio sarebbe disposta a sacrificare Rodrigo Bentancur, valutato circa 40 milioni di euro dai bianconeri. circa 30 in meno rispetto ai 70 milioni di euro che servono per arrivare all’italo-brasiliano.

Il Chelsea non è disposto a privarsi di Jorginho per Bentancur e chiederebbe ai bianconeri il cartellino di Federico Chiesa, altro protagonista assoluto con la Nazionale di Mancini. Il figlio d’arte è uno dei pezzi più pregiati del club piemontese e Massimiliano Allegri lo considera indispensabile per il suo nuovo ciclo. Chiesa è valutato circa 60 milioni ma lo scambio con Jorginho appare piuttosto complicato.