L’Inghilterra sfiderà l’Italia in casa, a Wembley, nella finale di Euro2020: in merito è intervenuto il giornalista Focolari

L’Inghilterra sarà l’avversaria dell’Italia nella finale di Euro2020 in programma domenica sera a Wembley. La squadra di Southgate non è riuscita ad evitare i tempio supplementari contro una Danimarca agguerrita ma alla fine è riuscita a tornare in vantaggio grazie ad un rigore piuttosto discutibile, trasformato solo in seconda battuta da Harry Kane dopo essere stato prima ipnotizzato da Kasper Schmeichel. In merito alla gara di ieri e alla finale che vedrà contro le due migliori squadre del torneo è intervenuto il giornalista Furio Focolari a ‘Radio Radio’:

Inghilterra-Italia, Focolari: “Gli inglesi se la stanno apparecchiando”

“Sono molto preoccupato perché gli inglesi se la stanno apparecchiando e di mezzo c’è una talpa italiana, perché il designatore è italiano… il contatto non c’è stato: l’arbitro in diretta può sbagliare, ma il Var deve correggerlo e invece non lo fa, è un rigore inventato totalmente”.

Poi Focolari si è anche soffermato sul difensore inglese, Harry Maguire: “Maguire è forte, ma è un bullo di paese e gli arbitri gli consentono tutto. Ci aspetteranno momenti terrificanti, si ripeterà quello del ’66: allora il Var non c’era, ma ho l’impressione che vogliano rifare come gli pare anche stavolta”.