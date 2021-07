Tra le priorità del Milan c’è anche la necessità di potenziare l’attacco con un’altra prima punta. ‘Assist’ di Kjaer per il connazionale danese

Il mercato del Milan si prepara a decollare dopo settimane in cui l’attenzione è stata focalizzata in particolare dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu che hanno scelto altre strade. Se in porta i rossoneri si sono subito cautelati con Maignan, nelle altre zone di campo Maldini e soci sono ancora al lavoro. Tra le priorità del Milan oltre alla trequarti e al rinnovo di Franck Kessie c’è anche la situazione legata all’attacco dove il punto fermo resta Zlatan Ibrahimovic che però presenta importanti incognite dal punto di vista squisitamente fisico. Le tante assenze per infortunio del gigante svedese dell’ultima stagione fanno infatti storcere il naso al club meneghino, che in vista di una lunga ed estenuante annata che prevede anche il ritorno in Champions, dovrà per forza di cose inserire in organico anche un nuovo centravanti. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, assist di Kjaer e idea danese: Poulsen per l’attacco di Pioli

L’ultima idea per l’attacco potrebbe arrivare direttamente da Euro 2020, dove è impegnata la Danimarca del rossonero Kjaer contro l’Inghilterra di Southgate. Al termine dell’avventura biancorossa agli Europei sarà tempo anche di discutere del futuro di alcuni calciatori. Tra questi anche Yussuf Poulsen, attaccante classe 1994 di proprietà del Lipsia che ha vissuto un’altra annata da eterno incompiuto alternando ottime prestazioni ad altre meno buone. I numeri infatti seppur discreti non sono esaltanti e dopo una lunga militanza potrebbe essere anche giunta al capolinea la sua avventura in Germania.

Nello specifico potrebbe farci un pensierino il Milan da co-titolare di Ibra, alla luce dei 27 anni del ragazzo di Copenaghen che ha anche messo a referto due reti in questo Euro 2020 nella fase a gironi. Il valore di mercato si aggira sui 15 milioni di euro al massimo, e con l’ausilio del compagno di Nazionale Kjaer potrebbero anche arrivare gli stimoli giusti per tentare una nuova avventura, in una squadra come il Milan che mantiene sempre vivi i rapporti col Lipsia che potrà mettere sul piatto finalmente anche la partecipazione alla Champions.