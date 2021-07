Il calciomercato rossonero è vicino ad una svolta per il futuro del pilastro di Pioli: clamorosa ipotesi di scambio con l’Inter, rinnovo vicino

Il Milan guarda al futuro ed il calciomercato, in tal senso, ha già portato diverse novità. Se in uscita sono state registrate le partenze di pilastri come Donnarumma e Calhanoglu, per le entrate gli obiettivi della società di via Aldo Rossi sono ormai noti. Oltre al colpo in attacco che possa far rifiatare il quasi 40enne Ibrahimovic, c’è da valutare un terzino sinistro che affianchi Theo Hernandez ma non solo. Il nodo legato ai rinnovi prosegue, con il destino di Franck Kessie che sta per decidersi. In scadenza l’anno prossimo con il ‘Diavolo’, il centrocampista ivoriano è stato il pilastro assoluto della cavalcata che ha riportato il Milan in Champions League ed al secondo posto in Serie A. Negli ultimi giorni è avanzata la possibilità di un clamoroso scambio con l’Inter, con Marcelo Brozovic (in scadenza tra meno di un anno come Kessie) in quel di Milanello. In tal senso, arrivano novità per il futuro dell’ex Atalanta: svolta per il rinnovo del classe 1996.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, caccia al trequartista | Cosa cambia da Isco a James Rodriguez

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, idea low cost | Ecco il vice Theo Hernandez

Calciomercato, scambio Milan-Inter: deciso il futuro di Kessie

Kessie al Milan, oltre il 2022. Sembrerebbe infatti più vicino il prolungamento (con adeguamento) del centrocampista con la società rossonera.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante gli abboccamenti per un intrigante scambio con Brozovic, l’eventualità che avrebbe visto Kessie in nerazzurro ed il croato in quel di Milanello, pare destinata a sfumare definitivamente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Damsgaard | L’annuncio di Ferrero

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, erede Calhanoglu: ‘assist’ di Kjaer | Tripla ipotesi di scambio!

Franck Kessie © Getty Images

Situazione in via di definizione: salvo clamorose sorprese, Franck Kessie resterà al Milan rinnovando il contratto oltre il 30 giugno 2022.