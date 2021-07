Uno dei protagonisti di Italia-Spagna può fare ritorno in Serie A: da Euro 2020 al Napoli, via al ritorno di fiamma

Una serata da ricordare quella dell’Italia di Roberto Mancini che domenica si giocherà la finale di Euro 2020 con la vincente di Inghilterra-Danimarca. Dal calcio giocato al calciomercato, sono molti i profili che stanno spiccando nella rosa allenata dall’ex allenatore dell’Inter ed in tal senso il Napoli avrebbe messo nel mirino uno dei protagonisti di Italia-Spagna. Si tratta di Emerson Palmieri che ha degnamente sostituito lo sfortunato Spinazzola e che molto probabilmente lascerà definitivamente il Chelsea nelle prossime settimane. Il 26enne italo-brasiliano ha da tempo mercato in Serie A ma a spuntarla potrebbe essere il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei partenopei ha intenzione di regalare a Spalletti un laterale, mancino, di livello e l’ex romanista sembrerebbe il profilo ideale per gli azzurri. Emerson può arrivare con lo sconto: ecco la richiesta del Chelsea.

Calciomercato Napoli, sconto per Emerson Palmieri: i dettagli

Emerson Palmieri al Napoli, una scelta quasi ‘obbligata’ per il terzino. Roma ed Inter sono ormai defilate e per il classe 1994 l’ipotesi Napoli è quella destinata a decollare.

Valutato 15-18 milioni dal Chelsea, il terzino è in scadenza nel 2022 e dopo la prestazione di ieri De Laurentiis avrebbe in mente di chiedere lo sconto ai ‘Blues’ per chiudere la trattativa.

Nell’ultima stagione con la maglia del Chelsea, Emerson Palmieri ha collezionato ‘solo’ 15 presenze tra Premier League e coppe, con 1 rete all’attivo in 789′ in campo: il Napoli alla finestra.