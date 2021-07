Continua la beffa in casa Juventus con uno scambio da urlo tra le big di Serie A: ancora un’operazione da urlo con i bianconeri tagliati fuori

Arrivano i primi colpi ufficiali per le big d’Europa. Il Paris Saint-Germain è davvero carico in vista della prossima stagione: dopo l’acquisto di Hakimi, ecco il colpo in difesa con Sergio Ramos. Dopo tanti anni come simbolo del Real Madrid, il club francese è riuscito a convincerlo a firmare a zero. E così potrebbero arrivare nuove beffe in casa Juventus, sempre alla ricerca di profili improtanti per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Marquinhos verso l’addio: suggestione in casa Real

Come svelato dal portale spagnolo “Diario Gol” il centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro, potrebbe dire addio visto che non ha un ottimo rapporto con Carlo Ancelotti. Nella passata gestione dell’allenatore emiliano lo stesso giocatore sudamericano non ha avuto un rendimento ottimale, cosa diversa invece sotto la gestione di Zinedine Zidane. In questo modo il PSG potrebbe così preparare l’assalto decisivo per Casemiro imbastendo uno scambio da urlo con il club spagnolo inserendo nell’affare Marquinhos.

Entrambi i calciatori sono stati seguiti a lungo dalla Juventus con un possibile scambio tra le big d’Europa che sa di beffa per il club bianconero. La stessa dirigenza torinese dovrà virare nuovamente su altri obiettivi di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Una situazione da monitorare attentamente con la Juventus sempre pronta a regalare il primo colpo di mercato all’allenatore livornese, voglioso di rivincite dopo due anni di inattività.