Il Milan si fa avanti e presenta l’offerta formale al Real Madrid per Isco

Il Milan continua a seguire da vicino diversi obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Le perdite di Donnarumma e Calhanoglu a costo zero hanno rappresentato delle vere e proprie beffe per la società che avrebbe potuto incassare una cifra molto importante dalle loro cessioni, da poter reinvestire su nuovi obiettivi di mercato. Il Milan, però, non ha intenzione di ridimensionarsi e proprio sulla trequarti da diverso tempo sta seguendo Isco, in rottura col Real Madrid che non lo considera più centrale nel nuovo ciclo. Il trequartista spagnolo ha perso smalto nelle ultime stagioni, finendo ai margini del progetto. Nelle ultime ore, però, sembra che i rossoneri abbiano dato l’accelerata definitiva.

Calciomercato Milan, presentata l’offerta per Isco

Secondo quanto riportato da ‘El Transitor’, il Milan avrebbe presentato un’offerta di 15 milioni di euro al Real Madrid per Isco. Florentino Perez ha necessità di vendere diversi giocatori per fare cassa e finanziare un grosso colpo di mercato come Kylian Mbappé. La cifra che dovrebbe raggiungere è di circa 90 milioni e la cessione di Isco agevolerebbe questo processo.

Si attende la risposta degli spagnoli ma il grande passo il Milan lo ha fatto. Sul piatto c’è l’offerta dei rossoneri per l’ex Malaga che non rientra nei piani di Ancelotti e proprio l’ex allenatore rossonero potrebbe fare un favore alla sua ex squadra a cui è sempre rimasto legato.