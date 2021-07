Calciomercato Juventus, rinnovo Bernardeschi | La situazione

La Juventus e Federico Bernardeschi dovranno ragionare sul futuro, visto il contratto in scadenza nel 2022. La situazione

Roberto Mancini ha dato grande fiducia a Federico Bernardeschi, convocandolo per Euro 2020 andando anche contro l’opinione pubblica. L’esterno offensivo della Juventus viene da stagioni molto poco esaltanti. Ha giocato sempre meno negli ultimi anni e sono arrivati pochissimi gol e assist. Ma le cose sembrano cambiate con l’Italia. Si è visto un giocatore in fiducia che, al netto delle ironie social, ha ‘rischiato la giocata’ e ciò pare sia stato apprezzato molto da Allegri. E’ anche di Bernardeschi uno dei rigori segnati contro la Spagna che ha permesso l’approdo in finale.

Juventus, Bernardeschi destinato alla permanenza

Parecchie volte Bernardeschi è stato vicino all’addio, ma ha sempre rifiutato ogni destinazione. Il suo obiettivo è quello di giocarsi le sue carte nella Juventus, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022. Mino Raiola non ha problemi a muovere i suoi giocatori, ma l’esterno offensivo vuole continuare nella Juventus e Massimiliano Allegri starebbe lavorando per rilanciarlo.

Uno scenario che porterebbe, inevitabilmente, al rinnovo del contratto. Bernardeschi è un classe ’94 che può ancora dare tanto. E’ nell’età della piena maturazione calcistica e si starebbe ragionando proprio sul rinnovo. Se non dovesse arrivare, dovrebbe essere ceduto per impedire che venga perso a zero. Ma le strade della Juve e di Bernardeschi difficilmente si divideranno.