In merito a Gianluigi Donnarumma e alla sua cessione al Psg è intervenuto Carlo Pellegatti

Gianluigi Donnarumma, il giocatore più chiacchierato nelle ultime settimane, dopo il suo trasferimento dal Milan al Paris Saint-Germain, si è fatto notare anche per il suo grande Europeo. Tre soli gol subiti in tutto il torneo fino a questo momento e una sicurezza da veterano. Ieri è riuscito a ipnotizzare Alvaro Morata dagli 11 metri, consegnando, di fatto, la qualificazione agli Azzurri. Ad oggi è senza dubbio uno dei migliori portieri in circolazione e i suoi margini di miglioramento sembrano essere illimitati vista la giovanissima età.

Calciomercato Milan, “Donnarumma non sarebbe mai rimasto”

In merito a Donnarumma e in particolare al suo trasferimento a Parigi è intervenuto Carlo Pellegatti con un tweet: “Su Donnarumma dico che non sarebbe stato qua neanche ai tempi di Mirabelli, non voleva restare. E’ una sofferenza avere il portiere più bravo del mondo e perderlo così, ma dobbiamo rassegnarci al fatto che non volesse stare al Milan, non so perché”.

Parole forti quelle del giornalista e tifoso rossonero che sottolineano la volontà forte del portiere della Nazionale di cambiare aria e provare una nuova esperienza. Al Psg dovrà fare i conti con l’esperienza di Keylor Navas ma con le prestazioni che sta sfoggiando ad Euro2020 si prospetta per lui un futuro più che roseo.