Italia Spagna: Luis Enrique tiferà azzurri nella finale di Euro 2020. Tutta la sportività del ct dopo la sconfitta ai rigori

La finale è realtà. L’Italia di Mancini sa anche soffrire e, dopo i calci di rigore, ha eliminato anche la Spagna di Luis Enrique conquistando la finale di Euro 2020. Una partita piuttosto sofferta, sbloccata da un gioiello di Chiesa e prolungata ai supplementari da Morata, che ha visto uscire la Spagna a testa alta e tra qualche rimpianto. La lezione di Luis Enrique, però, è da vero e proprio fuoriclasse anche fuori dalla panchina. Nel post partita l’ex allenatore della Roma ha infatti dichiarato: “Sono felice per quello che ho visto. Ho goduto di una partita di alto livello con due squadre forti che cercavano di giocare un bel calcio, è stato uno spettacolo per i tifosi. Voglio fare i complimenti all’Italia, spero che in finale possa cercare di vincere questo Europeo. Tiferò per gli azzurri“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Il Bernardeschi ‘ritrovato’ e le parole al miele per Mancini: “L’unico folle”

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, Dalot ‘pressa’ il Manchester United: la situazione

Italia Spagna, la lezione di Luis Enrique

Domenica sera gli azzurri avranno dunque un tifoso in più, ed è il commissario tecnico della Nazionale eliminata in semifinale. Una vera e propria lezione di stile da parte di Luis Enrique, che nonostante la cocente eliminazione ha mostrato anche a caldo tutta la propria sportività. “Non ho rimpianti. È stata una partita con un’intensità bestiale fin dall’inizio, eravamo l’una contro l’altra cercando di creare pericolo – ha concluso il ct – una delle partite più belle di questi Europei”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il grande ritorno | Settimana decisiva!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | CSKA Mosca, rinnovo Dzagoev: ecco come stanno le cose

Un esempio di classe e sportività che dovrebbe far riflettere anche nel nostro paese, spesso teatro di polemiche e litigi soprattutto nei post partita. Forse non a caso è durata solo un anno l’avventura di Luis Enrique in Serie A.