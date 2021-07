Era attesissima questa sera la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Gli azzurri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Federico Chiesa, ma poi hanno visto il recupero di Alvaro Morata. Jorginho segna il rigore decisivo: Italia in finale!

L’Italia era attesa questa sera dall’importantissima partita contro la Spagna, valida per la semifinale di Euro 2020. Il primo tempo parte all’insegna delle furie rosse che con la loro qualità tecnica mettono in seria difficoltà gli azzurri a centrocampo. Man mano, però, la squadra di Roberto Mancini riesce a reagire, soprattutto attaccando la profondità, e la partita diventa più equilibrata.

Dal punto di vista realizzativo, però, sboccia solo nella ripresa: è Federico Chiesa a sbloccare l’incontro con un bel destro tipico del suo repertorio. La gioia dell’Italia, però, non dura molto, anzi la reazione della Spagna è furente. Dopo aver creato un paio di occasioni da gol pericolosissime, le furie rosse trovano il pareggio con Alvaro Morata, lasciato inizialmente in panchina da Luis Enrique, che segna all’80esimo. La partita va ai supplementari e non è semplice la gestione per l’Italia. A fine primo tempo supplementare la situazione è ancora sull’1-1 e non cambia anche negli ultimi 15′: si va ai rigori. Gli azzurri partono subito male con l’errore di Locatelli, ma sbaglia anche Olmo. Errore di Morata al quarto rigore, Jorginho segna quello decisivo. L’Italia è in finale.