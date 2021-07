Mancano ormai pochi minuti al fischio d’inizio della partita tra Italia e Spagna nella semifinale di Euro 2020. Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali delle due Nazionali

L’Italia è in trepidazione in vista della semifinale di Euro 2020 contro la Spagna. Gli azzurri sono pronti a scendere in campo e rispettare le attesa, tentando di battere anche questo avversario nel percorso verso l’ambitissima finale. Per farlo, Roberto Mancini si affida ai suoi fedelissimi.

La Spagna non vedrà la presenza dal primo minuto di Alvaro Morata, attazzante della Juventus e della Nazionale spagnola. Arrivano conferme, invece, per Roberto Mancini che dovrà sopperire all’assenza pesante di Spinazzola a sinistra, che verrà sostituito da Emerson Palmieri. Di seguito le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique.