Giornata di vigilia per Italia-Spagna: il CT della ‘Roja’ Luis Enrique presenta così la semifinale contro gli azzurri, in conferenza stampa

A meno di ventiquattro ore dalla sfida di Wembley, la tensione è alle stelle per Italia-Spagna: la vincente della prima semifinale affronterà quella tra Inghilterra e Danimarca, per un finale di competizione tutto da vivere. “Sarà una gara molto difficile, gli azzurri sono una squadra capace di far male in qualsiasi modo – ha spiegato Luis Enrique nella conferenza stampa di vigilia – Dovremo essere fedeli al nostro gioco e al nostro spirito. Affrontare l’Italia per me è sempre un piacere. Ne amo il paese, sono rimasto legato alla città di Roma”.

Poi il CT della Spagna ‘punge’ il duo Bonucci-Chiellini: “Cerco sempre di non parlare dei singoli, ma loro si conoscono molto bene con Alvaro Morata. Sono compagni di club, soprattutto grandi amici. Anche Alvaro, però, conosce bene entrambi… Detto questo, mi preoccupa maggiorente trovare le giuste soluzioni per tutta la squadra. Sarà una gara intensa, di grande passione. Bisognerà individuare subito il ruolo giusto per tutta la squadra”.