Il Milan a caccia di rinforzi a centrocampo, ma un obiettivo rischia di sfumare: chiesti 40 milioni, cifra che manda ko anche altre big di Serie A come Inter e Juventus

Il calciomercato entra nella fase più calda e le big italiane iniziano a definire i primi colpi. Tra le società più attive c’è sicuramente il Milan: il club rossonero ha visto partire Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero, ma al contempo si è già assicurata le prestazioni di Maignan e il riscatto in difesa di Tomori. Ora però è tempo di pensare al centrocampo, con la pesante eredità del turco da raccogliere, ma un obiettivo rischia già di sfumare.

Tra i profili attenzionati dal Milan c’era anche Mikkel Damsgaard, protagonista assoluto con la sua Danimarca ad ‘Euro 2020’. Il talento della Sampdoria ha chiuso il torneo internazionale con un gioiello su punizione contro l’Inghilterra, in semifinale, ma non è bastato per garantire ai suoi il passaggio del turno. Un percorso in crescendo, iniziato sotto la gestione di Claudio Ranieri in blucerchiato.

Il centrocampista classe 2000 ha ancora tre anni di contratto con la Sampdoria, club con il quale ha collezionato due gol e quattro assist nell’ultima Serie A. Numeri che lo hanno portato all’attenzione delle big, tra cui il Milan. Il presidente Ferrero, però, visto anche l’ottimo Europeo, alza le pretese: la Samp chiede almeno 40 milioni per il cartellino del danese, cifra fuori mercato per i rossoneri. Ma non solo.

Calciomercato Milan, il talento lascia la Serie A

Mikkel Damsgaard era finito nel mirino di Inter e Juventus, costrette anche loro ad alzare bandiera bianca davanti alle richieste doriane. La squadra nerazzurra si è tutelata con Hakan Calhanoglu, i bianconeri aspettano invece di sferrare un colpo, in attesa che venga definito anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Una cosa, però, è certa: Damsgaard sembra destinato all’estero. L’addio alla Serie A è vicino, con la Samp pronta a portare a casa una notevole plusvalenza.