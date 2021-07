Il top club europeo mette gli occhi su uno dei gioielli di casa Juventus: pronti 80 milioni di euro, ecco la posizione del club bianconero

Il calciomercato della Juventus di Allegri è pronto ad infiammarsi, con diversi nomi sul personalissimo taccuino del tecnico livornese. Dalle entrate alle possibili uscite, la ‘Vecchia Signora’ deve difendersi dai possibili attacchi per i suoi big. Un Europeo da assoluto protagonista, con la Juventus pronta a godersi uno dei suoi gioielli più splendenti. Federico Chiesa ha stupito tutti, caricandosi a più riprese l’attacco di Mancini sulle spalle e risultando indispensabile per l’Italia campione d’Europa. Prestazioni da vero big che non hanno lasciato indifferente i top club europei con uno in particolare. Si tratta del Bayern Monaco. Il nuovo allenatore dei bavaresi Nagelsmann, nelle scorse ore, non ha nascosto la sua grande predilezione per l’ex talento della Fiorentina. “Mi piace, ma quanto costa…”, le parole del tecnico che tuttavia tiene nel mirino l’esterno della Juventus. In tal senso, dopo un esborso di ben 60 milioni di euro complessivi, la Juventus ha ben chiaro il suo piano per il futuro di Chiesa in quel di Torino. Il giocatore non si vende, è considerato un tassello fondamentale per il futuro della Juventus anche se il Bayern Monaco non molla.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intrigo terzino | Che incrocio con Napoli e Tottenham

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, due di picche a Ronaldo | Cr7 ‘umiliato’

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Chiesa: spunta il top club

La società tedesca non esclude una maxi offerta che potrebbe anche far vacillare i bianconeri: ben 80 milioni di euro sul piatto. La ‘Vecchia Signora’ però sembrerebbe irremovibile.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Federico Chiesa, accostato nelle scorse ore al Liverpool, difficilmente si muoverà dalla Torino bianconera e dopo un Europeo in cui ha brillato dimostrando tutte le sue qualità, è pronto a prendersi le chiavi dell’attacco di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, retroscena Kane | Offerta shock: scambio due per uno!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, vertice da Allegri | Svolta Dybala: poker di cessioni!

Chiesa è reduce da una stagione fatta di 46 presenze con la maglia della Juventus con la quale, tra campionato e coppe, ha collezionato 15 reti con 11 assist vincenti.