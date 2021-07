Molte delle strategie di calciomercato della Juventus dipendono dall’eventuale cessione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese piace al Paris Saint-Germain, che ora, però, sembra preferirgli Messi.

Si contendono lo scettro di miglior calciatore del mondo da anni. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, oggi sono al centro dell’interesse del Paris Saint-Germain, una delle pochissime squadre che potrebbe permettersi i costi delle operazioni. L’argentino, fresco vincitore della Copa America con l’ Albiceleste, sembrerebbe il preferito dal club parigino, disposto a tutto per convincerlo a non firmare il rinnovo di contratto con il Barcellona.

Il Psg vuole Messi dal calciomercato | Per Ronaldo ancora Juventus?

Le #PSG est attentif aux situations de Messi et Cristiano Ronaldo. Il y a des contacts avec l’entourage des deux joueurs. Dans l’esprit parisiens, Messi passe avant Cristiano. Paris est l’affût de la moindre opportunité. C’est un dossier indépendant à celui de Pogba. https://t.co/NCRwiXxRf4 — Santi’ FM (@Santi_J_FM) July 10, 2021

Secondo il giornalista di Foot Mercato, Messi sarebbe in cima alle preferenze del Psg, che starebbe tentando l’affondo con il suo entourage. Essere considerato una seconda opzione non farà piacere al campione portoghese, che vive come un’umiliazione i gradini meno importanti del podio.

M.V.