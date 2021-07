Calciomercato, l’ex DS dell’Udinese Gerolin ai microfoni di ‘CMIT TV’: “Ci sono stati contatti anche con l’Inter, adesso l’addio di De Paul peserà sulla Serie A”

Classe 1994, dopo quasi sei anni, Rodrigo De Paul lascia la Serie A. Dall’Udinese, il centrocampista argentino è passato ufficialmente all’Atletico Madrid, dove verrà guidato dal ‘Cholo’ Simeone per le prossime stagioni. Un addio importante, tanto quanto remunerativo per i friulani. Soprattutto se consideriamo l’exploit tecnico dell’ex Racing, anche nelle notti di Copa America, al fianco di Leo Messi.

Adesso, De Paul si testerà in un campionato probante come la Liga e in un ambiente caldo come quello della Madrid ‘colchonera’, fresca vincitrice del campionato. L’Italia, intanto, perde un altro gioiello dal proprio campionato, come commenta Manuel Gerolin (ex DS dell’Udinese) ai microfoni di ‘CMIT TV’: “Per il nostro movimento è una perdita di grande qualità. È un addio che inciderà come quello di Gigio Donnarumma”.

Calciomercato De Paul all’Atletico Madrid: il retroscena sull’Inter

D’altronde, il nome di Rodrigo De Paul è stato accostato a diversi club nostrani, prima del suo addio per l’Atletico Madrid. Il Napoli, il Milan, ma soprattutto l’Inter, come spiega Gerolin: “Un calciatore come Rodrigo ha sempre avuto molti estimatori. In passato abbiamo avuto contatti con tante altre squadra, tra cui l’Inter. La nostra esigenza, in quanto Udinese, era quella di farlo maturare e farlo arrivare alla cifra giusta. Direi che l’attesa è servita, dato che è stata ideale anche per la crescita e lo sviluppo tecnico del calciatore. Quest’anno ha dimostrato di essere un grande talento. Andare via troppo presto, forse, sarebbe stato un grosso rischio”.