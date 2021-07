Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano ad inseguire il sogno Lewandowski: arriva la svolta per il futuro dell’attaccante polacco

I grandi nomi in casa Juventus sono all’ordine del giorno. Allegri, Agnelli e Cherubini stanno mettendo in piedi alcune strategie per ritornare da subito ai massimi livelli. La scorsa stagione è stata al di sotto delle aspettative: molti giocatori hanno deluso e ciò impone alla società e al tecnico riflessioni profonde sulla rosa attualmente a disposizione. La dirigenza bianconera punta a rinforzare il gruppo a 360 gradi ed è sempre molto attenta alla situazione dei vari top player in giro per l’Europa. Tra i profili tenuti sotto costante monitoraggio c’è anche Robert Lewandowski. Il campione polacco pare essere stuzzicato dall’idea di dire addio al Bayern Monaco e intraprendere una nuova avventura, visto che le voci su un suo possibile trasferimento non si placano.

La Juve, dal canto suo, non smette di sognare il possibile colpaccio. Chiaramente, l’eventuale acquisto in questa sessione di calciomercato dipenderebbe dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. La partenza anticipata del fuoriclasse portoghese – in scadenza di contratto a giugno 2022 – permetterebbe alla ‘Vecchia Signora’ di liberarsi del suo pesantissimo ingaggio da 31 milioni netti a stagione, soldi che potrebbero essere successivamente reinvestiti per un altro big. Al contrario, se l’ex Manchester United dovesse restare a Torino, i piemontesi sarebbero costretti a scendere a compromessi. Per caratura e caratteristiche, il centravanti di Varsavia rappresenterebbe senza dubbio un rimpiazzo eccellente, ma il bomber sembra avere altri piani per il proprio destino.

Calciomercato, Juventus-Lewandowski: c’è la svolta

Lewandowski ha voglia di cambiare aria, ma la sua priorità è il Real Madrid. Stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo ‘As’, l’attaccante preferirebbe approdare nei ‘Blancos’ di Ancelotti in caso di addio al Bayern e aspetta un loro affondo. Gli spagnoli, al momento, sono concentrati su Haaland e Mbappe, ma in caso dovesse complicarsi eccessivamente la pista che porta alla stella norvegese, il polacco sarebbe certamente una validissima alternativa e le sue quotazioni potrebbero risalire.

Il contratto scade a giugno 2023 e la sensazione è che quest’estate o al massimo la prossima lascerà il club bavarese. Un’operazione che potrebbe concludersi per una cospicua cifra sui 60-70 milioni di euro. Lewandowski aspetta il Real Madrid, mentre per la Juve il sogno si complica ulteriormente.