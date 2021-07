La Juventus valuta le prossime operazioni di calciomercato: Allegri decisivo, ecco due punti fermi per il futuro dei bianconeri

Una notte magica per il calcio italiano che dopo anni difficili è tornato a gioire. L’Italia è campione d’Europa dopo una trionfale cavalcata che ha visto tra i grandi protagonisti diversi uomini bianconeri. La Juventus, in vista delle prossime operazioni di calciomercato, ha quindi le idee già molto chiare. Non solo Chiesa e Bernardeschi, o il possibile nuovo innesto Locatelli. La ‘Vecchia Signora’ ripartirà dalle certezze per cercare di ritornare ai vertci del calcio italiano ed Europeo. Pedine fondamentali del nuovo cammino bianconero saranno due leader del gruppo juventino. In primis Giorgio Chiellini, trascinatore degli azzurri e che all’alba dei 37 anni sta per firmare un rinnovo annuale con la ‘Vecchia Signora’. A fargli da spalla, nell’Italia come alla Juventus, sarà ancora Leonardo Bonucci. Un gol nella finale e la solita prestazione maiuscola che ha definitivamente convinto Allegri a puntare sul centrale romano anche per le prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, Allegri blinda Bonucci: le ultime

Non vi sarà il rinnovo, visto che l’attuale accordo tra le parti scade il 30 giugno 2024, ma la volontà in quel di Torino è chiarissima: Leonardo Bonucci non si muove. Corteggiato a più riprese da uno dei suoi grandi estimatori, Pep Guardiola, per il 34enne ex Milan il futuro è già scritto.

A tinte bianconere, ancora una volta, al fianco di Chiellini: la Juventus riparte dai ‘suoi’ campioni d’Europa, Allegri blinda Bonucci pronto a guidare la difesa della ‘Vecchia Signora’ anche l’anno prossimo.

Nonostante un’annata complicata, Bonucci ha accumulato 35 presenze complessive tra campionato e coppe, nell’ultima stagione con la maglia della Juventus: 2 le reti siglate nei 2578′ in campo.