La Juventus a caccia di un colpo di spessore per il centrocampo di Allegri: non solo Locatelli, tripla ipotesi in ballo

Chiuso l’Europeo che ha visto tra i grandi protagonisti proprio alcuni dei leader bianconeri, la Juventus è già proiettata ai possibili prossimi rinforzi da regalare durante la sessione estiva di calciomercato a mister Allegri. Il focus rimane il centrocampo, dove sarebbero tre le possibilità che intrigano non poco la dirigenza della ‘Vecchia Signora’. Non è infatti un mistero che ai bianconeri piaccia da tempo Manuel Locatelli, con l’ex milanista protagonista ad Euro 2020 e destinato a lasciare probabilmente il Sassuolo. Il centrocampista classe 1998 è in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’ e, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il piano della Juventus sarebbe chiaro. Cherubini e Arrivabene cercheranno un compromesso con il Sassuolo, con l’idea di un’operazione stile Chiesa. Prestito biennale ed obbligo di riscatto nel giugno 2023 legato al raggiungimento di determinati obiettivi e bonus. Possibile l’inserimento di una contropartita (più Fagioli di Dragusin) ma in caso di mancato accordo servirà un terzo incontro. Le alternative non mancano, però. E dall’estero spunta una doppia suggestione.

Calciomercato Juventus, piano B a centrocampo: doppia pista

La prima è certamente legata all’intrigante ipotesi di un ritorno di Miralem Pjanic: il Barcellona ha tutta l’intenzione di scaricare l’ex romanista che, in prestito o a prezzo di saldo, può fare ritorno in Serie A. Non è da escludere infine un nome già circolato con insistenza nell’ambiente bianconero negli ultimi mesi.

Leandro Paredes, vista la crescente concorrenza in quel di Parigi (anche Pogba dopo Wijnaldum sarebbe vicino) può dire addio al PSG e accasarsi alla corte di Allegri. Un triplo scenario che vedrebbe in ogni caso la società torinese accogliere un innesto di spessore a centrocampo.

Da Locatelli a Pjanic fino a Paredes: la Juventus pianifica il grande colpo, per la gioia di Massimiliano Allegri.