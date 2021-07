Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è un obiettivo dei grandi club di Premier League fra i quali spicca anche il Manchester United: tentativo di scambio

La giornata di ieri, in Italia, non si era praticamente mai vissuta. Festeggiare tre grandi risultati sportivi – atletica leggera, tennis e calcio – nello stesso momento è stato un evento unico che ha visto i protagonisti del pallone sfilare a Roma prima dalle più alte cariche dello stato, poi in mezzo ai tifosi a bordo del famoso pullman scoperto. Fra gli eroi della vittoria di Euro 2020 c’è senza dubbio il nome di Nicolò Barella. Nonostante una finale non brillantissima, il centrocampista dell’Inter si è dimostrato, anche con il gol contro il Belgio dell’amico Romelu Lukaku, un vero e proprio faro della selezione azzurra vincitrice del torneo nell’ultimo atto ai rigori contro l’Inghilterra di Gareth Southgate.

L’ex giocatore del Cagliari è anche l’oggetto del desiderio in sede di calciomercato di molti top club di Premier League fra i quali ci sarebbe anche il Manchester United di Ole Gunnar Solksjaer. I Red Devils, che hanno da poco chiuso per l’arrivo di Jadon Sancho, potrebbero puntare su Barella per la linea mediana e mettere sul piatto, nell’ipotesi di uno scambio, un top player da tempo destinato a lasciare l’Old Trafford: stiamo parlando di Paul Pogba, seguito anche dalla nuova Juventus di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter, Barella per lo United | I dettagli di uno scambio con Pogba

Nicolò Barella, classe 1997, ha una valutazione di almeno 80 milioni di euro, soprattutto dopo il grande europeo disputato con la maglia della Nazionale italiana. Una cifra altissima che lo United potrebbe colmare inserendo nell’affare Paul Pogba, visto che il giocatore francese è in scadenza di contratto nel 2022 con la società inglese.

L’ex centrocampista della Juventus ha una valutazione in sede di calciomercato simile a quella di Barella, ma c’è un grande ostacolo che rende questa ipotesi poco praticabile, se non impossibile. Stiamo parlando dell’elevatissimo ingaggio di Pogba. L’Inter infatti, alle prese con la riduzione del monte stipendi, non può in questo momento permettersi di pagare un salario netto così importante, di poco inferiore ai 20 milioni di euro a stagione.