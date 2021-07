I fari del Real Madrid in Serie A: 105 milioni di euro per il gioiello dell’Inter se salta la pista Kylian Mbappè con il PSG

Il Real Madrid vuole tornare a vincere e a convincere, cosa che nelle ultime stagioni è venuta a mancare. La squadra ‘galactica’ si è fatta soffiare il titolo di campione di Spagna dall’Atletico Madrid, ma Florentino Perez sembra avere già in mente un piano di ricostruzione per portare il club allo splendore di qualche anno fa. Uno degli obiettivi, inseguiti da tempo, per l’attacco è Kylian Mbappè. Il talento francese è uno dei migliori prospetti per il presente e per il presente e per il futuro del calcio. La giovane stella del Paris Saint Germain piace da tempo al Real, che non è mai riuscito concretamente a sostituire Cristiano Ronaldo dopo la sua partenza in direzione Juventus. Ma le difficoltà incontrate per arrivare al classe 1998 del PSG potrebbero portare il presidente degli spagnoli a cambiare strategia e a puntare su un altro grandissimo talento, ma dalla Serie A: Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Trionfo Italia, Jorginho si racconta: “Il Pallone d’oro è un sogno. Molti non ci credevano”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Barella nel mirino | Tentativo di scambio a sorpresa

Inter, il Real punta Lautaro: le ultime

Secondo DiarioGol, l’argentino dell’Inter sarebbe una buona opzione per i ‘blancos’ nel caso in cui non dovessero andare bene gli affari con i parigini per Mbappè. Quest’ultimo potrebbe ricevere infatti un rinnovo di contratto con la società francese, il che potrebbe così spingere il Real Madrid a spostare il mirino sul ‘Toro’. I nerazzurri hanno alzato il prezzo dello stesso, fresco campione della Copa America con la Nazionale Argentina e vincitore dello scudetto in Serie A. Il valore attuale di Lautaro sarebbe di circa 105 milioni di euro. Una cifra altissima, ma che potrebbe valere la pena spendere, per i ‘merengues’, nel caso in cui la pista Mbappè dovesse chiudersi definitivamente con il rinnovo del francese con il PSG.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Florentino Perez sta attraversando una fase delicata dal punto di vista economico, ma il Real Madrid non può restare troppo a lungo all’asciutto di titoli. Per questo avrebbe individuato in Lautaro il nome per riaccendere l’entusiasmo se non dovesse andare in porto l’affare Mbappè.