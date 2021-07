Ricardo Pereira, esterno destro portoghese del Leicester City, potrebbe entrare nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi, orfana di Achraf Hakimi, approdato al PSG

Si infiamma il calciomercato del campionato italiano di Serie A. Chiuso l’europeo itinerante, che ha visto il trionfo dell’Italia di Roberto Mancini, è subito tempo di trattative e telefonate per gli operatori del nostro calcio che, dopo una stagione complicatissima, sono chiamati ad effettuare una sessione al risparmio a causa di una crisi economica che sta attanagliando l’intero settore sportivo professionistico e non solo. L’Inter ad esempio, dopo i fasti del primo periodo con Antonio Conte, fra grandi spese ed acquisti record, basti pensare a Romelu Lukaku e Nicolò Barella, ora è costretta al ridimensionamento ed ha già dovuto fare a meno di Achraf Hakimi, venduto per una cifra vicina ai 70 milioni di euro al PSG di Mauricio Pochettino.

La Beneamata ha un disperato bisogno di liquidità da mettere all’interno delle casse del club e la partenza di Hakimi ha avuto questo scopo. Ora serve un sostituto e sono stati molti i nomi fatti, da Manuel Lazzari a Denzel Dumfries passando per Davide Zappacosta. Ma attenzione ad un nuovo profilo dalla Premier League, in particolare dal Leicester City di Brendan Rodgers: stiamo parlando di Ricardo Pereira.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, offerta folle per il bomber | Cifra monstre

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuova offerta avanzata | Cambiano le contropartite

Calciomercato Inter, nuova idea Pereira | I dettagli

Ricardo Pereira, esterno destro portoghese, può agire sia nella posizione di terzino che da centrocampista. L’ex giocatore del Porto è quindi un elemento molto duttile ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro. Una cifra troppo alta per le possibilità dell’Inter di Simone Inzaghi che potrebbe forzare la mano per concludere l’operazione magari in prestito con diritto o con uno scambio.

Sulla lista degli scambiabili in casa Inter, aggiungendo eventualmente un conguaglio economico, spiccano in particolare Stefano Sensi e Valentino Lazaro. Due piste che però non sembrano scaldare molto l’ambiente Leicester, soprattutto per un giocatore titolare come il portoghese.