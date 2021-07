La prossima stagione deve essere quella del riscatto per la Juventus che, sul calciomercato sta valutando le ipotesi per rinforzare la rosa da mettere a disposizioni di Massimiliano Allegri.

Alla vigilia del primo allenamento, la Juventus si è radunata per le visite mediche dei giocatori alla Continassa. Massimiliano Allegri, tornato al timone della squadra con l’obiettivo di portarla di nuovo alla vittoria, conosce bene una parte significativa del gruppo e sa cosa serve dal calciomercato per rinforzare la rosa. In attacco la priorità è quella di satbilire con certezza se Dybala e Ronaldo saranno capisaldi della squadra nel prossimo futuro, ma potrebbe farsi largo quella che per ora sembrerebbe solo una suggestione.

Insigne idea suggestiva per il calciomercato della Juventus | Galeone: “Perfetto per il gioco di Max”

Lorenzo Insigne è il capitano e simbolo del Napoli, però tarda ad arrivare l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i partenopei. Ecco che allora diventa un giocatore appetibile per molti club europei, ma anche italiani. Non è un mistero che il calciatore piace molto a Maurizio Sarri, ma il suo arrivo alla Lazio non sembra molto probabile.

Parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, maestro e amico di Allegri, si è lasciato sfuggire che il numero dieci della Nazionale italiana piace molto al tecnico livornese. “Insigne? Piace ad Allegri e andrebbe bene per il tipo di gioco che vuole sviluppare Max alla Juventus” ha dichiarato l’ex allenatore. Una suggestione che potrebbe trasformarsi in trattativa concreta in caso di mancato accordo tra il calciatore e Aurelio De Laurentiis.

