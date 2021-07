Tra gli obiettivi dell’Inter per questa estate, o al massimo per la prossima, c’è anche quello di acquistare un nuovo portiere. Saldi in casa Paris Saint Germain

Le priorità del mercato dell’Inter al momento sono concentrate soprattutto sulla sostituzione di Hakimi sulla fascia destra. L’esterno ex Real è infatti finito al Paris Saint Germain lasciando un vuoto enorme sulla corsia di Simone Inzaghi, che spera di avere in dote quanto prima un erede di comprovato valore. Al netto inoltre anche di un possibile rinforzo sulla corsia opposto, in casa Inter va valutata anche la posizione di Samir Handanovic, reduce da una stagione leggermente al di sotto rispetto ai suoi standard elevati, e spesso messo in discussione da ambiente e tifosi per qualche battuta a vuoto. Tra gli obiettivi per questa o la prossima sessione estiva di mercato c’è infatti anche un rinforzo tra i pali, che possa quindi andare a sostituire l’esperto sloveno arrivato verso il tramonto della propria carriera in nerazzurro. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, dalla Francia il nuovo portiere: occasioni Areola e Rico in saldo

Viste le situazioni di altri reparti la porta non è chiaramente una priorità a stretto giro, motivo per cui l’Inter si guarda intorno solamente nel caso in cui dovesse saltar fuori una chance a buon mercato. In questo senso l’assist giusto potrebbe arrivare proprio dal Paris Saint Germain scatenato di questo inizio di mercato, che con l’innesto di Gigio Donnarumma e i vari rientri dai prestiti, è arrivato a quota 9 portieri in rosa tutti da smaltire.

In questo senso sono due i profili in particolare che potrebbero far comodo all’Inter: Sergio Rico e soprattutto Alphonse Areola. Si tratta di due portieri di valore che hanno visto però con gli anni decrescere la propria valutazione economica a causa anche della folta concorrenza tra Parigi e non solo. Si tratta di due portieri ancora relativamente giovani, classe 1993, che potrebbero far comodo ai nerazzurri alle giuste condizioni. Con il Paris c’è un canale aperto dopo l’affare Hakimi che potrebbe spingere il PSG, unitamente all’eccessiva abbondanza nel reparto, ad aprire ad una soluzione in prestito con diritto di riscatto già per questa estate.