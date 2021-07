Il calciomercato rossonero può vedere un colpo dalla Premier League: inatteso assist ‘contro’ la Juventus, cifre e dettagli

Il Milan è tra i club maggiormente attivi nell’attuale sessione di calciomercato, con diversi nomi occupano ormai la lunga lista di Maldini e Massara. In tal senso, tra le priorità della società di via Aldo Rossi, rimane quella di sostituire Hakan Calhanoglu. Il turco si è accasato sull’altra sponda del Naviglio e Pioli attende con ansia un colpo di spessore che non faccia rimpiangere l’ormai ex numero 10 rossonero. Tra i diversi nomi circolati nelle ultime settimane rimane vivo quello che porta al talento, in uscita dal Chelsea, Hakim Ziyech. L’esterno e trequartista di origini marocchine rischia di trovare poco spazio nell’imminente nuova stagione agli ordini di Tuchel: i campioni d’Europa sono pronti quindi a lasciarlo partire, con un particolare piano che se assecondato dal Milan, metterebbe in grossi guai nientemeno che la Juventus di Allegri.

LEGGI ANCHE >>>Sorteggio calendario Serie A: Juventus-Milan alla quarta giornata, derby di Milano alla 12esima

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo dalla Copa America | Concorrenza inglese

Calciomercato, Ziyech al Milan ‘inguaia’ la Juventus

L’idea del Chelsea è chiara: cedere Ziyech a cifre alte per ottenere parte di un tesoretto da investire su un grande colpo in attacco. E quel grande colpo può chiamarsi Federico Chiesa, che la Juventus non vuole cedere ma i ‘Blues’ hanno intenzione di sfondare il muro degli 80 milioni per il cartellino del gioiellino fresco vincitore di Euro 2020.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Se il Milan ‘acconsentisse’ all’acquisto di Ziyech per 40 milioni, indirettamente potrebbe complicare i piani bianconeri con il Chelsea che andrebbe con forza all’assalto di Chiesa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo Berardi | Duello tra campioni d’Europa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, non solo Giroud | Nuovo affare col Chelsea

Situazione in continuo divenire ma la via tracciata da Milan e Chelsea può spaventare la ‘Vecchia Signora’: Chiesa al Chelsea grazie alla cessione, al Milan, di Ziyech.