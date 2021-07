Nicolò Barella, centrocampista centrale dell’Inter di Simone Inzaghi, è nel mirino dei top club di Premier League, dal Liverpool di Jurgen Klopp al Manchester United di Solskjaer

Sono stati due mesi davvero bellissimi per Nicolò Barella. Il centrocampista classe 1997 si è infatti prima laureato campione d’Italia con l’Inter di Antonio Conte, ben undici anni dopo l’ultimo trionfo in campionato, e poi è arrivato il titolo europeo con la maglia della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. L’ex giocatore del Cagliari è stato protagonista e titolarissimo sia con la casacca della Beneamata che con quella della selezione azzurra ed è uno dei nomi più ambiti dell’attuale sessione estiva di calciomercato, soprattutto in Premier League dove società del calibro del Liverpool di Jurgen Klopp e del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer sembrano disposte a fare follie per portarlo in Inghilterra.

La valutazione di Nicolò Barella fatta dall’Inter scoraggia però un po’ tutte le pretendenti al suo cartellino. La Beneamata infatti, che non sta vivendo un grandissimo periodo dal punto di vista economico, non sembra intenzionata a scendere sotto gli 80/85 milioni di euro di richiesta per l’ex centrocampista del Cagliari di Giulini, una cifra davvero complicata per questo periodo storico dettato dalla crisi economica legata alla pandemia.

Calciomercato Inter: in caso di offerta irrinunciabile, via Barella | Ecco chi potrebbe sostituirlo

Le vie del calciomercato sono però infinite e, se le richieste super dell’Inter dovessero essere esaudite da un club, Nicolò Barella potrebbe anche lasciare la Beneamata prima dell’inizio della prossima stagione. I nerazzurri, in questo caso, sarebbero costretti a trovare un sostituto ed attenzione al nome di Bryan Cristante, jolly della Roma di Josè Mourinho.

Il giocatore, anch’egli campione d’Europa, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e nella sua esperienza in Serie A ha dimostrato tutta la sua duttilità nel poter agire sia nel ruolo di interno che in quelli di trequartista e mediano. Il suo contratto è in scadenza nel 2024.